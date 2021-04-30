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Во время майских праздников тульские гаишники перейдут на усиленный режим работы

Во время майских праздников тульские гаишники перейдут на усиленный режим работы

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!

С 1 по 10 мая сотрудники тульской Госавтоинспекции перейдут на усиленный вариант несения службы с максимальным привлечением личного состава ГИБДД.

В каждом районе области будут проходить рейды для выявления и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание уделят управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезду на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Также проверят и водителей каршеринга.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения, не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:

  • по Туле 32−95−07 или 32−95−54,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон») 32−32−53 или 32−32−54,
  • телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38.

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:20 +3
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