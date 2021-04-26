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В Туле начинается суд над бывшим руководителем Бюро судебно-медицинской экспертизы

В Туле начинается суд над бывшим руководителем Бюро судебно-медицинской экспертизы

Денис Желтков обвиняется в присвоении денежных средств.

Сегодня, 26 апреля, в Советском районном суде состоится первое судебное заседание по делу Дениса Желткова. Экс-руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, 46-летний Денис Желтков, занимая должность руководителя ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», с июля 2019 года по 30 декабря 2020 года организовал ежемесячное начисление и выплату себе заработной платы и иных выплат, положенных за выполнение работы врача-эксперта, фактически не осуществляя данную деятельность, в результате чего им незаконно были получены денежные средства на общую сумму свыше 218 тысяч рублей.

 

Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Год назад тульский морг прогремел с аналогичным скандалом на всю страну. Более двадцати тел (речь шла о невостребованных трупах) разной степени давности валялись на полу в помещениях, не оборудованных холодильными установками.
 
 
После этого за полтора месяца морг претерпел несколько проверок: его проверяли Роспотребнадзор, региональный минздрав и прокуратура. Итогом прокурорской проверки стало вынесенное руководству бюро представление об устранении нарушений.
 
После этого морг проверила Генеральная прокуратура РФ и нашла множество недочетов и злоупотреблений: навязывание услуг, нехватка оборудования и «левые» заказы (подробно — в специальном материале Myslo). 

 

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