В Туле начинается суд над бывшим руководителем Бюро судебно-медицинской экспертизы

Сегодня, 26 апреля, в Советском районном суде состоится первое судебное заседание по делу Дениса Желткова. Экс-руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, 46-летний Денис Желтков, занимая должность руководителя ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», с июля 2019 года по 30 декабря 2020 года организовал ежемесячное начисление и выплату себе заработной платы и иных выплат, положенных за выполнение работы врача-эксперта, фактически не осуществляя данную деятельность, в результате чего им незаконно были получены денежные средства на общую сумму свыше 218 тысяч рублей.

Напомним, в начале февраля после публикации скандальных фотографий с валяющимися прямо на полу трупами в бюро разразился скандал. Минздрав прокомментировал: «Подобное отношение к телам усопших недопустимо. Виновные сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности».