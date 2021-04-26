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В Туле пожилой пациент ушел из больницы в нижнем белье
Изображение Ryan McGuire с сайта Pixabay.

В Туле пожилой пациент ушел из больницы в нижнем белье

74-летний мужчина был найден в доме неподалеку.

Как стало известно Myslo, утром 26 апреля в квартиру одного из домов на ул. Мира в Туле постучался пожилой мужчина. Жильцы, увидев, что на человеке практически нет одежды, вызвали полицию.
 
Оказалось, что это пациент из больницы на ул. Мира. Мужчина находится на лечении с острым нарушением мозгового кровообращения. В восьмом часу утра он захотел домой и ушел из медицинского учреждения в той одежде, которая на нем была. Предположительно, в тот момент мужчина мог плохо осознавать происходящее, потому постучался в дверь чужой квартиры, думая, что это его жилище.
 
В настоящий момент пациент возвращен в медицинское учреждение. Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, больница не является режимным объектом. По инструкции, при попытке самовольного ухода пациента или сопротивления персоналу медработники вправе вызвать только наряд Росгвардии. 
 
Сейчас пациент находится под контролем медиков и продолжает плановое лечение, с ним проведена профилактическая беседа.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:55 −2
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