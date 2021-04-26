Фото: chernobyl-zone.info, из книги Маргариты Легасовой, кадр из сериала «Чернобыль» (2019).
35 лет со дня чернобыльской катастрофы: масштабы трагедии могли быть неизмеримо большими
Подвиг героев-ликвидаторов всегда будет служить примером мужества, высочайшего профессионализма и верности долгу.
26 апреля этого года исполнилось 35 лет со дня событий на Чернобыльской АЭС. Для всего мира название маленького советского города стало олицетворением ужасающей техногенной катастрофы.
Из-за аварии на атомной станции произошел гигантский выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. В том числе, это были изотопы урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада – 2 года), цезия – 137 (период полураспада – 30 лет), стронция-90 (период полураспада – 28 лет). Последствия катастрофы проявляются до сих пор.
Тульский шахтер о сериале «Чернобыль»: «Мы ехали на ЧАЭС добровольно, а не под дулами автоматов»
Одной из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, была и Тульская область. К работам в зоне ЧАЭС были привлечены более 2,5 тысяч специалистов, рабочих, шахтеров и военнослужащих из нашего региона. Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество ликвидаторов и их самоотверженные действия.
Туляки о катастрофе на ЧАЭС: «Наивные люди мазались йодом и делали масло из радиоактивного молока»
26 апреля, в стране отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день мы вспоминаем людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг, рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали последствия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Академик Легасов. Туляк, погасивший Чернобыль
«Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для людей примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу. От всей души желаем участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, вдовам ликвидаторов и членам их семей крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой», – говорят председатель Тульской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» Владимир Наумов и председатель Тульской городской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Владимир Павлов.
Другие статьи по темам
Место