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35 лет со дня чернобыльской катастрофы: масштабы трагедии могли быть неизмеримо большими
Фото: chernobyl-zone.info, из книги Маргариты Легасовой, кадр из сериала «Чернобыль» (2019).

35 лет со дня чернобыльской катастрофы: масштабы трагедии могли быть неизмеримо большими

Подвиг героев-ликвидаторов всегда будет служить примером мужества, высочайшего профессионализма и верности долгу.

26 апреля этого года исполнилось 35 лет со дня событий на Чернобыльской АЭС. Для всего мира название маленького советского города стало олицетворением ужасающей техногенной катастрофы.
 
Из-за аварии на атомной станции произошел гигантский выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. В том числе, это были изотопы урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада – 2 года), цезия – 137 (период полураспада – 30 лет), стронция-90 (период полураспада – 28 лет). Последствия катастрофы проявляются до сих пор.
 
 
 

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Одной из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, была и Тульская область. К работам в зоне ЧАЭС были привлечены более 2,5 тысяч специалистов, рабочих, шахтеров и военнослужащих из нашего региона. Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество ликвидаторов и их самоотверженные действия.
 
 
 

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26 апреля, в стране отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день мы вспоминаем людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг, рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали последствия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
 
 
 

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«Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для людей примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу. От всей души желаем участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, вдовам ликвидаторов и членам их семей крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой», – говорят председатель Тульской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» Владимир Наумов и председатель Тульской городской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Владимир Павлов.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:51 +12
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