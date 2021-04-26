35 лет со дня чернобыльской катастрофы: масштабы трагедии могли быть неизмеримо большими

Фото: chernobyl-zone.info, из книги Маргариты Легасовой, кадр из сериала «Чернобыль» (2019).

26 апреля этого года исполнилось 35 лет со дня событий на Чернобыльской АЭС. Для всего мира название маленького советского города стало олицетворением ужасающей техногенной катастрофы.

Из-за аварии на атомной станции произошел гигантский выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. В том числе, это были изотопы урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада – 2 года), цезия – 137 (период полураспада – 30 лет), стронция-90 (период полураспада – 28 лет). Последствия катастрофы проявляются до сих пор.

Одной из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, была и Тульская область. К работам в зоне ЧАЭС были привлечены более 2,5 тысяч специалистов, рабочих, шахтеров и военнослужащих из нашего региона. Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо большими, если бы не мужество ликвидаторов и их самоотверженные действия.

26 апреля, в стране отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день мы вспоминаем людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг, рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали последствия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для людей примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу. От всей души желаем участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, вдовам ликвидаторов и членам их семей крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой», – говорят председатель Тульской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» Владимир Наумов и председатель Тульской городской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Владимир Павлов.