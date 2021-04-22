Как получать больше, чем по банковскому вкладу?

Каждый из нас стремится накопить, сохранить и приумножить заработанные средства. Цели у всех разные: кто-то хочет для своих детей лучшего будущего и поэтому ежемесячно откладывает средства на их образование, кто-то мечтает о новом автомобиле, покупке квартиры или строительстве дома.

Чтобы уберечь деньги от инфляции, многие хранят деньги в банке. Депозиты – это хорошо и надежно, но они дают с каждым годом всё меньшую доходность, практически беспрерывно снижаясь с 2015 года. Сейчас средняя доходность банковских вкладов – 4,6% годовых. С повышением ключевой ставки ЦБ РФ ситуация, конечно, немного улучшится, но надолго ли?

Возникает вопрос, а есть ли инструменты, которые дают доходность больше, но при сопоставимом с банковскими вкладами уровнем риска?

Об этом вы узнаете на бесплатной встрече с Михаилом Королюком, начальником отдела доверительного управления ИФК «Солид». Она пройдет в Туле 29 апреля в 19.00 в гостинице SK ROYAL Тула, в зале «Калуга». Для посещения мероприятия необходимо пройти регистрацию по ссылке.