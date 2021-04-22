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Как получать больше, чем по банковскому вкладу?

Как получать больше, чем по банковскому вкладу?

Об этом расскажет начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк.

Каждый из нас стремится накопить, сохранить и приумножить заработанные средства. Цели у всех разные: кто-то хочет для своих детей лучшего будущего и поэтому ежемесячно откладывает средства на их образование, кто-то мечтает о новом автомобиле, покупке квартиры или строительстве дома.

Чтобы уберечь деньги от инфляции, многие хранят деньги в банке. Депозиты – это хорошо и надежно, но они дают с каждым годом всё меньшую доходность, практически беспрерывно снижаясь с 2015 года. Сейчас средняя доходность банковских вкладов – 4,6% годовых. С повышением ключевой ставки ЦБ РФ ситуация, конечно, немного улучшится, но надолго ли?

Возникает вопрос, а есть ли инструменты, которые дают доходность больше, но при сопоставимом с банковскими вкладами уровнем риска?

Об этом вы узнаете на бесплатной встрече с Михаилом Королюком, начальником отдела доверительного управления ИФК «Солид». Она пройдет в Туле 29 апреля в 19.00 в гостинице SK ROYAL Тула, в зале «Калуга». Для посещения мероприятия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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