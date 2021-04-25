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В Тульской области автобус протаранил грузовик: один из водителей и 9 человек пострадали
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области автобус протаранил грузовик: один из водителей и 9 человек пострадали

Среди пострадавших двое детей. Они госпитализированы.

25 апреля 2021 года примерно в 2 часа 55 минут в на границе Богородицкого и Воловского районов на 260 км автодороги М-4 «Дон» (после поворота на село Кузовка) произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель автобуса «Неоплан», двигавшийся в направлении Москвы «догнал» грузовик с полуприцепом «Скания». Последний незадолго до столкновения проехал, предположительно, по неровности или яме на дороге, и его повело. 

Чудом избежал столкновения автобус Mercedes-Benz. Он успел уйти от грузовика без малейшего касания, после чего «Скания» влетел в грузовик.

В результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте.

На данный момент имеются сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей - мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и ещё один пассажир госпитализированы. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

Для извлечения пострадавшего сотрудники МЧС применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут». 

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:06 +1
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