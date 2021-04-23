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65-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле
В подборке — предложения для представителей разных специальностей.
Исследовательский центр портала Superjob собрал топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Тула в их числе.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Автослесарь-механик по ремонту грузовых автомобилей
|150 000 руб.
|2
|Главный инженер проекта
|от 80 000 руб.
|3
|Программист «1С»
|80 000 руб.
|4
|Врач-гематолог
|68 900 — 80 200 руб.
|5
|Руководитель сметно-договорного отдела
|от 65 000 руб.
В лидерах рейтинга — вакансия капитана рыбопромыслового флота, открытая в Мурманске, с зарплатой от 500 000 руб. в месяц.