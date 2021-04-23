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65-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле
Фото pixabay.com.

65-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле

В подборке — предложения для представителей разных специальностей.

Исследовательский центр портала Superjob собрал топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Тула в их числе.  

 

В лидерах рейтинга — вакансия капитана рыбопромыслового флота, открытая в Мурманске, с зарплатой от 500 000 руб. в месяц.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:35 +5
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