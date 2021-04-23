65-150 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля в Туле

Фото pixabay.com.

В подборке — предложения для представителей разных специальностей.

Исследовательский центр портала Superjob собрал топ самых привлекательных предложений работодателей в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Тула в их числе.

В лидерах рейтинга — вакансия капитана рыбопромыслового флота, открытая в Мурманске, с зарплатой от 500 000 руб. в месяц.