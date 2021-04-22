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АО «Тулачермет» — победитель премии «Золотой Меркурий» в двух номинациях

АО «Тулачермет» — победитель премии «Золотой Меркурий» в двух номинациях

Предприятие стало первым в номинациях «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства» и «Социально ответственный бизнес».

Сегодня, 22 апреля, в Колонном зале Дома дворянского собрания прошло награждение победителей регионального этапа конкурса на соискание Национальной премии ТПП РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Национальная премия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий» с 2002 года ежегодно присуждается лучшим предприятиям-экспортерам, лучшим малым предприятиям и предприятиям, внесшим серьезный вклад в развитие российского бизнеса.

Среди победителей премии — АО «Тулачермет». Предприятие стало первым сразу в двух номинациях — «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства» и «Социально ответственный бизнес».

Дипломы победителя заместителю коммерческого директора Тулачермета Евгению Атюкину вручали Илья Беспалов, первый заместитель главы администрации г. Тулы, и Анатолий Сурба, генеральный директор ОАО «Щекиноазот».

Заместитель коммерческого директора АО «Тулачермет» Евгений Атюкин:

– Данная награда является признанием Тулачермета как предприятия, которое продолжает развиваться и удерживать ведущие позиции в отрасли.

На мировом рынке товарного чугуна доля предприятия сегодня составляет порядка 10%. Тулачермет неуклонно наращивает объемы по выплавке чугуна на протяжении 5 лет подряд. За этот период рост производства увеличился более чем на полмиллиона тонн.

Основной потребитель нашего чугуна — партнерский завод «Тула-Сталь». Это один из ключевых поставщиков металлопроката в России, который изготавливает для строительного комплекса ЦФО арматуру и фасонный прокат.

Тулачермет остается социально ориентированным предприятием, являясь крупным налогоплательщиком. В 2020 году налоговые отчисления в областной бюджет составили более 1 млрд руб., в городской — более 97 млн.

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