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На Тулу и область надвигается гроза
Фото: архив Myslo.

На Тулу и область надвигается гроза

Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в регионе ожидается гроза. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 17 м/с.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра:
 
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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