На Тулу и область надвигается гроза

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По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 апреля в регионе ожидается гроза. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра: