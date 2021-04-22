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Отвязный рейв-панк в Туле: «Кис-Кис» приглашает на концерт

Отвязный рейв-панк в Туле: «Кис-Кис» приглашает на концерт

28 апреля в клубе Backstage выступит «Кис-Кис». Пожалуй, единственная российская рок-группа, собирающая полные залы без массовой рекламы. Начало в 19.00.

Девичий дуэт Алины Олешевой и Софьи Сомусевой при поддержке парней с гитарами начал разносить концертные и фестивальные площадки по всей стране еще до того, как про эту музыку узнали СМИ. Бодрый поп-панк с прямыми текстами не заподозришь в вычурности, однако именно этот жанр встретил живой отзыв у поколения, измученного музыкальными телешоу.

Хайпанув на первых композициях, девчонки выпустили дебютный альбом «Юность в стиле панк» весной 2019 года. Подлил масла в огонь и новый EP «Магазин игрушек для взрослых», включивший в себя остросоциальный трек
«Молчи». В итоге банде осталось срочно собрать чемоданы и
укатить в тур по стране и ближайшему зарубежью.
 
Сольные концерты «Кис-Кис» уже сейчас можно объявлять
солдаутами — сегодня в России вряд ли найдется группа, способная
конкурировать с ними в количестве взрывной энергии. Меломанам
постарше стоит посетить шоу в образовательных целях — услышать тот
самый «голос молодежи».
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, корп. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:45 0
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