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Расстрел в новомосковском ТЦ: дело передано в суд

Расстрел в новомосковском ТЦ: дело передано в суд

Предварительное слушание назначено на 22 апреля.

В Новомосковске в суд передано уголовное дело в отношении Михаила Миллера. Мужчина обвиняется в незаконном хранении оружия и убийстве.

Напомним, 15 февраля Михаил Миллер приехал в ТЦ, перед входом натянул на лицо медицинскую маску, поднялся в салон красоты и выставил оттуда мастера, которая делала его жене педикюр. Некоторое время он просто кричал на женщину, а потом, прицелившись ей в голову, выстрелил. Затем убрал обрез в рюкзак и покинул ТЦ.

Предварительное слушание по данному делу назначено на 22 апреля. 

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