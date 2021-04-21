Расстрел в новомосковском ТЦ: дело передано в суд

В Новомосковске в суд передано уголовное дело в отношении Михаила Миллера. Мужчина обвиняется в незаконном хранении оружия и убийстве.

Напомним, 15 февраля Михаил Миллер приехал в ТЦ, перед входом натянул на лицо медицинскую маску, поднялся в салон красоты и выставил оттуда мастера, которая делала его жене педикюр. Некоторое время он просто кричал на женщину, а потом, прицелившись ей в голову, выстрелил. Затем убрал обрез в рюкзак и покинул ТЦ.

Предварительное слушание по данному делу назначено на 22 апреля.