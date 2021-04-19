Контроль над дорожными знаками могут вернуть ГИБДД

Поправки Минтранса к закону «Об организации дорожного движения» одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

По данным «Ъ» , законопроект обязывает власти всех уровней согласовывать с МВД проекты организации дорожного движения (ПОДД) в части схемы расстановки знаков, разметки, светофоров и камер на дорогах. В полномочия полиции эта процедура не входила с 2013 года.

Из поправок следует, что не согласовывать установку знаков, разметки, светофоров и камер можно только в двух случаях. Первый — если движение ограничено не более двух дней, на время аварийно-восстановительных работ после ЧП и аварии. Второй касается проведения массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток.