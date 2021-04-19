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Контроль над дорожными знаками могут вернуть ГИБДД

Контроль над дорожными знаками могут вернуть ГИБДД

С 2013 года это направление организации дорожного движения вне полномочий полиции.

Поправки Минтранса к закону «Об организации дорожного движения» одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
 
По данным «Ъ», законопроект обязывает власти всех уровней согласовывать с МВД проекты организации дорожного движения (ПОДД) в части схемы расстановки знаков, разметки, светофоров и камер на дорогах. В полномочия полиции эта процедура не входила с 2013 года.
 
Из поправок следует, что не согласовывать установку знаков, разметки, светофоров и камер можно только в двух случаях. Первый — если движение ограничено не более двух дней, на время аварийно-восстановительных работ после ЧП и аварии. Второй касается проведения массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:06 +3
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