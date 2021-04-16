Под Тулой недовольный дачник разбил стекло в машине спасателей, которые ехали на пожар

Фото из архива Myslo.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия с автомобилем экстренной службы. По предварительным данным, 11 апреля транспортное средство МЧС с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами двигалось для тушения пожара в деревню Мясоедово — горели поля.

Водитель принял решение проехать по кратчайшему пути мимо дачного кооператива СНТ «Коммунальник».

- Предположительно, один из дачников возмутился появлением быстро двигающегося автомобиля с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. Мужчина бросил в направлении кабины транспортного средства камень, которым разбил боковое стекло водительской двери, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Продолжать поездку на этом автомобиле стало невозможным. Экипажу пришлось дожидаться другое транспортное средство.

Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение указанного дачника. Им оказался 53-летний мужчина. В отделе МВД устанавливают все обстоятельства происшествия.