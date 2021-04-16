новости
новости
Регистрация
Под Тулой недовольный дачник разбил стекло в машине спасателей, которые ехали на пожар
Фото из архива Myslo.

Под Тулой недовольный дачник разбил стекло в машине спасателей, которые ехали на пожар

Инцидент случился в Щекинском районе.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия с автомобилем экстренной службы. По предварительным данным, 11 апреля транспортное средство МЧС с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами двигалось для тушения пожара в деревню Мясоедово — горели поля.

Водитель принял решение проехать по кратчайшему пути мимо дачного кооператива СНТ «Коммунальник».

- Предположительно, один из дачников возмутился появлением быстро двигающегося автомобиля с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. Мужчина бросил в направлении кабины транспортного средства камень, которым разбил боковое стекло водительской двери, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Продолжать поездку на этом автомобиле стало невозможным. Экипажу пришлось дожидаться другое транспортное средство.

Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение указанного дачника. Им оказался 53-летний мужчина. В отделе МВД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:52 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
МЧСразбил стекло в машине МЧСпожарполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке пропавший четыре месяца назад пенсионер найден мертвым
В Богородицке пропавший четыре месяца назад пенсионер найден мертвым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.