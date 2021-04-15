Под Тулой в кювет вылетел бензовоз

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Информации о пострадавших не поступало.

Сегодня, 15 апреля, неподалеку от села Зайцево произошло ДТП. Информация об этом появилась в паблике «Тула Жесть».

По предварительной информации, водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел в кювет. Информации о пострадавших, на данный момент, не поступало.

Причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.

Напомним, пару дней назад мы писали про прицеп с мусором, который опрокинулся около Зайцево.