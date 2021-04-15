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Под Тулой в кювет вылетел бензовоз
фото: соцсети

Под Тулой в кювет вылетел бензовоз

Информации о пострадавших не поступало.

Сегодня, 15 апреля, неподалеку от села Зайцево произошло ДТП. Информация об этом появилась в паблике «Тула Жесть».

По предварительной информации, водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел в кювет. Информации о пострадавших, на данный момент, не поступало. 

Причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД. 

Напомним, пару дней назад мы писали про прицеп с мусором, который опрокинулся около Зайцево.

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сегодня, в 15:37 0
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