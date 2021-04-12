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Держали жертву на цепи: в Ефремове осудили похитителей человека

Держали жертву на цепи: в Ефремове осудили похитителей человека

64-летний москвич и его 32-летний подручный лишили свободы 56-летнего гражданина Белоруссии.

В Ефремове двое местных жителей признаны виновными в похищении человека и незаконном лишении свободы.

Судом установлено, что 19 ноября прошлого года 56-летний рабочий одной из ферм заявил работодателю (64-летнему москвичу), что у него болит нога, и отпросился домой. На следующий день фермер взял с собой 32-летнего подручного и приехал к заболевшему. Мужчины попросили рабочего помочь им с ремонтом трактора, который, дескать, застрял неподалеку от его дома.

56-летний мужчина согласился подсобить, сел в машину, где обвиняемые накинули ему на шею цепь, отвезли в поле и приковали к дереву. После этого фермер заявил мужчине, что он должен выходить на работу в любом состоянии и что подобных ему лентяев он обычно скармливает свиньям.

Затем обвиняемые оставили потерпевшего прикованным к дереву, но вернулись через три часа – испугались, что он насмерть замерзнет. Мужчину перевезли в свинарник и приковали к трубе. Спустя несколько часов потерпевший смог дотянуться до багра, который валялся в паре метров от него, разорвать цепь и сбежать домой.

На этом несчастья бедолаги не закончились: ночью фермер обнаружил, что потерпевший сбежал. Мужчина снова вызвал 32-летнего подопечного и отправился домой к своей жертве. Вломившись в жилище, обвиняемые приковали мужчину к батарее, а его сожительницу несколько раз ударили по лицу, пригрозив всяческими «ужасами», если она кому-то расскажет об их действиях.

На следующее утро по пути на работу женщина вызвала сотрудников полиции, которые освободили ее сожителя и задержали обвиняемых. 

Решением суда 64-летнему мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, а его 32-летнему подельнику – в виде 6 лет лишения свободы. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:34 +1
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