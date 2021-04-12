В Туле 14 молодых мам освоят основы предпринимательства

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В оружейной столице стартовала образовательный проект «Мама-предприниматель» – 14 тулячек на протяжении пяти дней будут изучать основы предпринимательства – посещать лекции и мастер-классы, знакомиться с тонкостями ведения бизнеса и строительства маркетинговой стратегии.

В пятницу, 16 апреля, участницы презентуют свои бизнес-планы экспертному жюри. Автор лучшего получит грант в размере 100 тысяч рублей от фонда «В ответе за будущее». В открытии проекта приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Елена Бушманова и мэр Тулы Ольга Слюсарева.

– У молодых, многодетных мам и мам с особенными детками ограничены во времени. Тем не менее, ежегодно все больше женщин задумываются над тем, чтобы открыть свое дело. Идеи разные: от небольшой кондитерской и швейной мастерской до товаров для беременных. Проект «Мама-предприниматель» помогает молодым проектам стартовать грамотно. В центре «Мой Бизнес» женщины всегда могут рассчитывать на помощь наставников, получение льгот и субсидий, – отметила Елена Бушманова.

Проект «Мама-предприниматель» реализует Центр «Мой бизнес» совместно с министерством торговли и промышленности Тульской области. Региональным тренером проекта стала специалист центра «Мой Бизнес» и сертифицированный бизнес-тренер Татьяна Кулешова.