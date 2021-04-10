Жители Северного Заречья: «Наши дома может уничтожить огонь с горящих полей!»

В редакцию Myslo обратились жители Северного Заречья. За трое последних суток в районе уже несколько раз так горели поля, что дым было видно даже из центра города. Общая площадь пожаров — несколько километров. В некоторых местах огонь очень близко подбирался к домам и люди обоснованно опасались, что их жилища могут сгореть.

Отметим, что опашку здесь делали, и в нескольких местах она действительно помогла остановить распространение огня. Однако, опашка не везде проведена в полном объеме, так как значительная часть земель находится в муниципальной собственности, а некоторые проданы и новых владельцев непросто найти, чтобы получить от них разрешение. Кроме того, по словам местных жителей, есть и вообще бесхозные земли.

В региональном МЧС сообщили Myslo, что в настоящее время по факту пожаров проводится предварительные проверки. В ходе них будут устанавливаться обстоятельства и лица причастные к возникновению возгораний.

Из-за этого на ряде улиц пламя подбиралось прямо до заборов, а некоторые пустующие на данный момент участки и вовсе выгорели. В районе Семейного бульвара жителям повезло — огонь удалось остановить в 20−30 метрах от домов.

Любовь, жительница дома на ул. Культурной. - У нас горело 8 и 9 апреля, пламя было около 1,5 метров. Если огонь пойдет со стороны Молодежного, то может сгореть дом нашей соседки Аллы. На участке рядом с ней опашка не везде, так как на соседнем растут березки и трактор не смог пройти — поднял борону и объехал. Березки нужно выкорчевывать, так делали все, кто получал участки. Например, на нашем было 22 березки, когда мы его получили в 2017 году. Этот участок, говорят, принадлежит то ли заводу, то ли это муниципальная земля. Администрация просто отписывается, а мер никаких не принимает.

9 и 10 апреля жителей собрали для беседы с пожарным инспектором. На встрече решение проблемы увидели в том, чтобы администрация Зареченского округа наконец-то услышала просьбу людей, среди которых есть многодетные семьи. Вариантов немного: либо скосить траву, либо в присутствии сотрудников МЧС провести контролируемый пал. Главное, чтобы людей услышали и приняли меры до того, как произойдет трагедия и будут жертвы.

Тем временем, в минувшую пятницу глава городской администрации Дмитрий Миляев провел очередное заседание городского штаба по противопожарной безопасности. Он потребовал от подчиненных конкретных действий и поставил задачу главам округов на следующем заседании штаба представить доклады о своей работе по обеспечению пожарной безопасности.

Также Дмитрий Миляев напомнил руководителям населенных пунктов и начальников терокругов о персональной ответственности и сказал, что готовность к пожароопасному сезону должна быть абсолютной.