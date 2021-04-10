В Тульской области собирают добровольцев для поиска пропавшей девушки

Добровольцы выйдут на поиск пропавшей девушки в Тульской области. Сбор всех желающих помочь объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своем сообществе ВКонтакте.

Искать будут пропавшую возле базы отдыха «Алексин-бор» Марию Мунтян. О её местонахождении ничего неизвестно с 3 февраля 2021 года.

Сбор волонтеров состоится 11 апреля в 11.00 на территории базы «Алексин бор». Форма одежды: «мокрый лес». Добровольцам необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и обуви, воду и перекус.

Приметы Марии Мунтян: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза карие.

На момент ухода была одета: бордовая короткая куртка, темные штаны, желтые сапоги (угги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.

По факту исчезновения Марии Мунтян Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).