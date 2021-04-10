«Антиквариат» в цыганском колодце. В Туле начались весенние субботники.

По традиции в апреле город приводят в порядок - причем не только силами коммунальных служб.

Неравнодушные горожане давно ждали подходящей погоды, и вот сегодня, наконец-то, местное отделение партии «Единая Россия» смогло провести первый субботник — на территории, прилегающей к роднику на Серебровской улице. Это место, как говорят старожилы, особенное, оно очень популярно среди жителей. Но взгляду участников субботника территория поначалу предстала, скорее, как кладбище ненужного антиквариата.

Работа началась в 8 утра. К роднику на Серебровской улице пришли несколько десятков человек: на призыв «Единой России» откликнулись не только партийцы, но и работники школ и садиков, сотрудники управления городской администрации по Привокзальному округу, активисты Союза пенсионеров, простые жители района. Сегодняшней уборкой руководила Инна Шевелева, депутат Тульской городской Думы по Привокзальному району.

- Что мы только тут ни нашли! — рассказывает Инна Владимировна. — Попадаются самые странные вещи, например, очки для плавания, старая обувь и даже встречается «антикварная» посуда. Я живу на этой улице, меня очень многое связывает с этим родником — родители ходили набирать сюда воду. Он существует тут больше 50 лет, местные жители называют его «цыганским колодцем». Ко мне как к депутату обращаются люди, называют проблемные в округе места. На цыганский родник было очень много жалоб! Я поговорила со старшими по домам, с нашей молодежью, народ откликнулся, пришел. И я верю, что чистота здесь обязательно сохранится. После субботника мы возьмем пробу воды, разместим результаты около родника, чтобы жители их видели и не гадали — можно ее пить или нельзя.

Прямо во время субботника к роднику тянулись местные жители, чтобы набрать воды, — и некоторые сразу же включались в уборку.

- Я живу на улице Короленко, и мое детство прошло возле этого родника, — говорит старожил района Любовь Маркеева. — Нам очень хотелось, чтобы это место привели в порядок, благоустроили. Ходить сюда за водой — добрая традиция. Мы выросли на субботниках, поэтому я всегда активно включаюсь в подобные дела и радуюсь, когда их поддерживает молодежь.

Только за первый час работы активисты собрали 60 больших 180-литровых мешков мусора!

- Мы всегда активно реагируем на обращения, которые возникают в социальных сетях, собираем активных людей и помогаем людям облагораживаем территории, где они живут, -отметил участник субботника Павел Астафьев, активист «Молодой гвардии» «Единой России», — хочется привести город в порядок после зимы. Здесь один большой минус — родник находится возле гаражного кооператива, люди убираются в гаражах и, видимо, выкидывают к источнику все ненужное. Но будем надеяться, что теперь они увидят порядок и будут его поддерживать.

Еще раз отметим: это только старт субботников, которые организует «Единая Россия» вместе с неравнодушными жителями.

У городского отделения партии уже составлен график на ближайшие апрельские и майские субботы — ознакомиться с ним можно, например, в Инстаграме. Ваше участие приветствуется!