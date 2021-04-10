В Суворовском районе мусор после затопления моста скинули в реку
Необычный способ уборки сняли местные жители.
Пару дней назад в Суворовском сошла вода с двух затопленных мостов в Мишнево и Чекалине. Паводок принес ветки и прочий мусор, в том числе пластик. На мосту образовались кучи хлама. Местные коммунальные службы решили вопрос необычным способом: вывозить лишнее не стали, вместо этого техникой скинули все лишнее прямо в реку.
Видео с этой нестандартной уборкой на Оке местные жители разместили в соцсетях:
Интересно, что ранее власти с аккаунта администрации Суворовского района жителям отчитались, что мусор будет вывезен:
Вероятно, кто-то решил, что мусор растворится в реке. Но нет.
Хлам с двух мостов прибивается в соседние населенные пункты. По утверждению жителей, вот такая гора прибилась в пос. Матюхинский на Упе:
UPD: После появления ролика в сети, уборкой заинтересовалось министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Возбуждено административное дело.