новости
новости
Регистрация
Туляк попросил полицейских раскрыть преступление, которого не было

Туляк попросил полицейских раскрыть преступление, которого не было

Мужчина соврал, что из его квартиры пропали две бутылки водки.

В Туле местный житель признан виновным в заведомо ложном вызове полиции.
 
Судом установлено, что 16 марта в 00.27 пьяный обвиняемый по какой-то причине решил позвонить в дежурную часть Советского отдела полиции. Мужчина сообщил: из его квартиры таинственно пропали две бутылки водки, и он подозревает, что их украли.
 
Полицейские приехали на вызов и выяснили, что вся вышеуказанная информация – плод воображения обвиняемого.
 
Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. 
 

 

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:21 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаполицияприговор судаложное сообщение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На кухнях двух тульских школ прокуратура нашла грубые нарушения
На кухнях двух тульских школ прокуратура нашла грубые нарушения
ООО «МСК-НТ: за образование несанкционированной свалки могут привлечь к административной ответственности
ООО «МСК-НТ: за образование несанкционированной свалки могут привлечь к административной ответственности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.