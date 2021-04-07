Туляк попросил полицейских раскрыть преступление, которого не было

Мужчина соврал, что из его квартиры пропали две бутылки водки.

В Туле местный житель признан виновным в заведомо ложном вызове полиции.

Судом установлено, что 16 марта в 00.27 пьяный обвиняемый по какой-то причине решил позвонить в дежурную часть Советского отдела полиции. Мужчина сообщил: из его квартиры таинственно пропали две бутылки водки, и он подозревает, что их украли.

Полицейские приехали на вызов и выяснили, что вся вышеуказанная информация – плод воображения обвиняемого.

Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей.