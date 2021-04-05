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В Туле мужчина и юноша задержаны за кражу черного металла
Изображение DarkmoonArt_de с сайта Pixabay.

В Туле мужчина и юноша задержаны за кражу черного металла

Сейчас полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.

Тульские полицейские задержали двух подозреваемых в кражах. Предполагается, что злоумышленники заметили гараж, в котором хранились изделия из черного металла, проникли внутрь и осуществили задуманное. Стражам порядка удалось вычислить и задержать воришек.
 
«30-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса и его 19-летний неработающий подельник признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Ведется дальнейшая работа по выяснению всех деталей незаконной деятельности подозреваемых», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:32 +2
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