В Туле мужчина и юноша задержаны за кражу черного металла

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Сейчас полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.

Тульские полицейские задержали двух подозреваемых в кражах. Предполагается, что злоумышленники заметили гараж, в котором хранились изделия из черного металла, проникли внутрь и осуществили задуманное. Стражам порядка удалось вычислить и задержать воришек.

«30-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса и его 19-летний неработающий подельник признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Ведется дальнейшая работа по выяснению всех деталей незаконной деятельности подозреваемых», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.