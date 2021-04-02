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В Туле поймали автовора, который «отметился» на ул. Немцова и ул. Гоголевской
Изображение Khusen Rustamov с сайта Pixabay.

В Туле поймали автовора, который «отметился» на ул. Немцова и ул. Гоголевской

Мужчина похитил более 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в кражах из автомобилей. Предполагается, что в феврале этого года он совершил два преступления.
 
«Из автомобиля Hyundai на ул. Немцова похититель забрал рюкзак с деньгами в размере 5 тысяч рублей, а из Mitsubishi на ул. Гоголевской — сумку с кошельком и банковской картой, с которой позднее снял более 200 тысяч рублей. В обоих случаях злоумышленник разбивал стекло двери транспортного средства, что позволяло ему достать оставленные без присмотра чужие вещи из салона», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские выяснили, что преступления мог совершить 33-летний безработный и ранее судимый мужчина. Сейчас он задержан.
 
В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 158 УК РФ. Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным незаконным деяниям.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:48 +1
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