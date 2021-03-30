В Алексине парень зарезал отчима на глазах у матери

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Семья подрабатывала на стройке и жила в одной бытовке.

В Алексине 22-летний мужчина подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 26 марта подозреваемый распивал алкоголь в компании мамы и ее 47-летнего сожителя. Семья вместе трудилась на стройке около деревни Соломасово. В какой-то момент мужчины поссорились, и подозреваемый трижды ударил потерпевшего ножом. От полученных повреждений тот скончался. По нашей информации, полицию вызвала женщина, подозреваемый не пытался скрыться с места происшествия.

В настоящий момент следователем допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.