новости
новости
Регистрация
В Алексине парень зарезал отчима на глазах у матери
Фото: архив

В Алексине парень зарезал отчима на глазах у матери

Семья подрабатывала на стройке и жила в одной бытовке.

В Алексине 22-летний мужчина подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 26 марта подозреваемый распивал алкоголь в компании мамы и ее 47-летнего сожителя. Семья вместе трудилась на стройке около деревни Соломасово. В какой-то момент мужчины поссорились, и подозреваемый трижды ударил потерпевшего ножом. От полученных повреждений тот скончался. По нашей информации, полицию вызвала женщина, подозреваемый не пытался скрыться с места происшествия.

В настоящий момент следователем допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:45 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалубийствоследственный комитетпроисшествияАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Зеленстрое грузовик сбил пешехода
В Туле на Зеленстрое грузовик сбил пешехода
«Полипласт Новомосковск» приглашает на бесплатное обучение специалистов бетонных заводов
«Полипласт Новомосковск» приглашает на бесплатное обучение специалистов бетонных заводов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.