В Туле мошенники под видом медработников проникли в квартиру пенсионерки и украли все сбережения

26 марта в квартиру к 81-летней жительнице Советского округа Тулы пришли две неизвестные женщины, которые представились медицинскими работниками. По словам потерпевшей, они предложили ей оказать медицинские консультации. Спустя некоторое время после ухода женщин, хозяйка квартиры обнаружила, что из жилой комнаты пропали 358 500 рублей, которые были спрятаны.

Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Оперативными сотрудниками устанавливается личность преступниц, принимаются меры по их задержанию, выясняются обстоятельства совершённого преступного деяния.

Органы внутренних дел обращаются к гражданам с просьбой проявлять предельную бдительность при общении с незнакомыми лицами, представляющимися сотрудниками социальных или коммунальных служб и пытающихся войти в вашу квартиру. Необходимо выяснить личность такого посетителя, чтобы не стать жертвой преступного деяния. Если вы всё же стали жертвой преступления, следует незамедлительно обратиться в полицию.