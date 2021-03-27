новости
новости
Регистрация
В Туле мошенники под видом медработников проникли в квартиру пенсионерки и украли все сбережения

В Туле мошенники под видом медработников проникли в квартиру пенсионерки и украли все сбережения

Наживой злоумышленников стали 358 тысяч рублей.

26 марта в квартиру к 81-летней жительнице Советского округа Тулы пришли две неизвестные женщины, которые представились медицинскими работниками. По словам потерпевшей, они предложили ей оказать медицинские консультации. Спустя некоторое время после ухода женщин, хозяйка квартиры обнаружила, что из жилой комнаты пропали 358 500 рублей, которые были спрятаны.

Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Оперативными сотрудниками устанавливается личность преступниц, принимаются меры по их задержанию, выясняются обстоятельства совершённого преступного деяния.

Органы внутренних дел обращаются к гражданам с просьбой проявлять предельную бдительность при общении с незнакомыми лицами, представляющимися сотрудниками социальных или коммунальных служб и пытающихся войти в вашу квартиру. Необходимо выяснить личность такого посетителя, чтобы не стать жертвой преступного деяния. Если вы всё же стали жертвой преступления, следует незамедлительно обратиться в полицию.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:09 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
УМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

2021-2023: Какие спортивные объекты планируется создать в Тульской области
2021-2023: Какие спортивные объекты планируется создать в Тульской области
Пожарные в Туле спасли 10 человек на улице Фридриха Энгельса
Пожарные в Туле спасли 10 человек на улице Фридриха Энгельса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.