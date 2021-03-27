2021-2023: Какие спортивные объекты планируется создать в Тульской области
Подготовили для вас список спортивных сооружений, которые регион может обрести уже в обозримом будущем.
На минувшей неделе в Туле в рамках работы по подготовке Программы развития Тульской области до 2026 года прошла экспертная сессия по теме «Здоровый и сильный регион». На сессии шло обсуждение главных направлений будущей работы в таких сферах, как здравоохранение, профессиональный и массовый спорт, а также пропаганда здорового образа жизни.
В ходе сессии был представлен доклад регионального Министерства спорта, в котором перечислены основные спортивные объекты Тульской области, как уже введенные в эксплуатацию в последнее время, так и те, чья сдача запланирована в ближайшей и среднесрочной перспективе — с 2021 по 2023 годы.
Предлагаем нашим читателям список спортивных сооружений, которые наша область может обрести уже в обозримом будущем. Отметим, что создание объектов будет происходить в рамках различных программ, соответственно — с разными источниками финансирования.
Ледовая арена, Ефремов.
Плановый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2021 г.
Капитальный ремонт футбольного поля в пос. Ревякино Ясногорского района.
В рамках ремонта предусмотрены следующие работы:
- рекультивация футбольного поля с посевом травы;
- обустройство беговых дорожек;
- обустройство площадки воркаут;
- обустройство трибуны на 52 посадочных места.
Срок окончания работ — 3 квартал 2021 г.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, Ясногорск.
Общая площадь - 2 047,6 кв.м.
Ввода в эксплуатацию — декабрь 2022 г.
Крытый тренировочный манеж с футбольным полем, Тула, пос. Косая Гора. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 3 квартал 2021 г.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Центральном стадионе Тулы.
Проектом предусмотрены:
- хоккейная площадка
- мини-футбольное поле
- уличные тренажеры
- воркаут
- площадка для волейбола и баскетбола
- беговые дорожки
- трибуны
Срок реализации — 3 квартал 2021 года
Реконструкция велотрека, Тула. Предусмотрено обустройство козырька над полотном и реконструкция восточной трибуны.
Плановый срок завершения работ — 2022 г.
Крытый тренировочный манеж с футбольным полем, Тула. Общая площадь — 4 000 кв. м, тренировочное поле 40×60м.
Плановый срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2022 г.
25 многофункциональных спортивных площадок в 24 муниципальных образованиях Тульской области — в рамках программы «Газпром — детям». Размер каждой площадки — 53×30 м. Предусмотрена возможность игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол, хоккей.
Срок — 3 квартал 2021 г.
Физкультурно-оздоровительные комплексы, Тула.
Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию — 4 квартал 2021 г.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, Одоев.
Плановый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2021 г.
«Ледовый Дворец Щекиноазот», Щекино.
Плановый срок — 4 квартал 2021 г.
Многофункциональный спортивный центр «Арена — Тула», Тула, Калужское шоссе.
Характеристики объекта:
- общая площадь 14 117,9 м²,
- полезная площадь 13 700,2 м²,
- 3 этажа.
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 3 квартал 2021 г.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем в Туле — в рамках программы «Газпром-детям». Общая площадь сооружения — 14 000 кв. м, зрительских мест — 2 500.
Плановый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2023 г.