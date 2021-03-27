2021-2023: Какие спортивные объекты планируется создать в Тульской области

Подготовили для вас список спортивных сооружений, которые регион может обрести уже в обозримом будущем.

На минувшей неделе в Туле в рамках работы по подготовке Программы развития Тульской области до 2026 года прошла экспертная сессия по теме «Здоровый и сильный регион». На сессии шло обсуждение главных направлений будущей работы в таких сферах, как здравоохранение, профессиональный и массовый спорт, а также пропаганда здорового образа жизни.

В ходе сессии был представлен доклад регионального Министерства спорта, в котором перечислены основные спортивные объекты Тульской области, как уже введенные в эксплуатацию в последнее время, так и те, чья сдача запланирована в ближайшей и среднесрочной перспективе — с 2021 по 2023 годы.

Предлагаем нашим читателям список спортивных сооружений, которые наша область может обрести уже в обозримом будущем. Отметим, что создание объектов будет происходить в рамках различных программ, соответственно — с разными источниками финансирования.

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области»

Ледовая арена, Ефремов.

Плановый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2021 г.

Капитальный ремонт футбольного поля в пос. Ревякино Ясногорского района.

В рамках ремонта предусмотрены следующие работы:

- рекультивация футбольного поля с посевом травы;

- обустройство беговых дорожек;

- обустройство площадки воркаут;

- обустройство трибуны на 52 посадочных места.

Срок окончания работ — 3 квартал 2021 г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, Ясногорск.

Общая площадь - 2 047,6 кв.м.

Ввода в эксплуатацию — декабрь 2022 г.

Федеральная программа «Спорт — норма жизни»

Крытый тренировочный манеж с футбольным полем, Тула, пос. Косая Гора. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 3 квартал 2021 г.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Центральном стадионе Тулы.

Проектом предусмотрены:

- хоккейная площадка

- мини-футбольное поле

- уличные тренажеры

- воркаут

- площадка для волейбола и баскетбола

- беговые дорожки

- трибуны

Срок реализации — 3 квартал 2021 года

Реконструкция велотрека, Тула. Предусмотрено обустройство козырька над полотном и реконструкция восточной трибуны.

Плановый срок завершения работ — 2022 г.

Крытый тренировочный манеж с футбольным полем, Тула. Общая площадь — 4 000 кв. м, тренировочное поле 40×60м.

Плановый срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2022 г.

За счет внебюджетных источников

25 многофункциональных спортивных площадок в 24 муниципальных образованиях Тульской области — в рамках программы «Газпром — детям». Размер каждой площадки — 53×30 м. Предусмотрена возможность игры в волейбол, мини-футбол, баскетбол, хоккей.

Срок — 3 квартал 2021 г.

Физкультурно-оздоровительные комплексы, Тула.

Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию — 4 квартал 2021 г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, Одоев.

Плановый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2021 г.

«Ледовый Дворец Щекиноазот», Щекино.

Плановый срок — 4 квартал 2021 г.

Многофункциональный спортивный центр «Арена — Тула», Тула, Калужское шоссе.

Характеристики объекта:

- общая площадь 14 117,9 м²,

- полезная площадь 13 700,2 м²,

- 3 этажа.

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 3 квартал 2021 г.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем в Туле — в рамках программы «Газпром-детям». Общая площадь сооружения — 14 000 кв. м, зрительских мест — 2 500.

Плановый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2023 г.