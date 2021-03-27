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Пожарные в Туле спасли 10 человек на улице Фридриха Энгельса
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожарные в Туле спасли 10 человек на улице Фридриха Энгельса

Среди спасенных - один ребенок.

Утром 27 марта в многоквартирном доме на улице Фридриха Энгельса в Туле произошел пожар. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному расчету ПСЧ-4, ПСЧ-11 и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии огнеборцы приступили к ликвидации горения. По лестничному маршу были спасены десять человек, один из которых ребенок. В результате происшествия пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

- Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей пожар был ликвидирован с минимальными потерями, а самое главное — удалось избежать человеческих жертв, — прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения — начальник дежурной смены ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тульской области Александр Дементьев.

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