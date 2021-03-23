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Туляк во время ремонта случайно выстрелил в себя из строительного пистолета
Фото: prom.st

Туляк во время ремонта случайно выстрелил в себя из строительного пистолета

Предположительно, в момент происшествия пострадавший был пьян.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Ваныкинскую больницу доставили 64-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и перелом теменной кости.
 
На данный момент предполагается, что туляк получил травму по собственной неосторожности. Во время домашнего ремонта он находился в состоянии алкогольного опьянения и случайно выстрелил в себя из строительного пистолета.
 
По факту происшествия проводится проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:05 +1
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