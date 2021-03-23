Туляк во время ремонта случайно выстрелил в себя из строительного пистолета

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Как стало известно Myslo, накануне вечером в Ваныкинскую больницу доставили 64-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и перелом теменной кости.

На данный момент предполагается, что туляк получил травму по собственной неосторожности. Во время домашнего ремонта он находился в состоянии алкогольного опьянения и случайно выстрелил в себя из строительного пистолета.

По факту происшествия проводится проверка.