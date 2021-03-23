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За длительное устранение аварии в п. Шварцевский оштрафован директор местного водоканала

За длительное устранение аварии в п. Шварцевский оштрафован директор местного водоканала

В январе в поселке произошла авария, которая оставила более 3,7 тыс. жителей без холодной воды.

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения ООО «Водоснабжение» требований законодательства при оказании жителям п. Шварцевский коммунальной услуги по водоснабжению.

В январе в поселке произошла авария, которая оставила более 3,7 тыс. жителей без холодной воды. На ее устранение потребовалось более 8 часов. 

За нарушение сроков устранения аварии межрайонный прокурор внес директору ООО «Водоснабжение» представление. Ответственный за нарушение сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению межрайонной прокуратуры руководитель компании оштрафован.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:48 +1
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Событие
нет водыкоммунальная авариянорматив устранения аварии
Место
Тульская областьКиреевский районШварцевский

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