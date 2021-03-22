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В Болохово руководитель ФОКа скрыл сведения о доходах
Фото: пресс-служба регионального правительства

В Болохово руководитель ФОКа скрыл сведения о доходах

Теперь мужчина привлечен к дисциплинарной ответственности.

Киреевская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В результате проверки установлено, что руководитель МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования Болохово предоставил неполные сведения о доходах за 2019 год. Мужчина не указал доход, полученный на предыдущем месте работы, и ряд счетов в банках.

По результатам проверки мужчина привлечен к дисциплинарной ответственности.
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