В Болохово руководитель ФОКа скрыл сведения о доходах

Фото: пресс-служба регионального правительства

Киреевская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки установлено, что руководитель МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования Болохово предоставил неполные сведения о доходах за 2019 год. Мужчина не указал доход, полученный на предыдущем месте работы, и ряд счетов в банках.



По результатам проверки мужчина привлечен к дисциплинарной ответственности.