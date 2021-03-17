«Единая Россия» начинает прием документов на предварительное голосование – отбор партийных кандидатов в депутаты Госдумы

Отбор кандидатов на сентябрьские выборы «Единая Россия» решила сделать максимально открытым: к участию в предварительном голосовании будут допущены все желающие избиратели. Своими кандидатами на сентябрьские выборы партия выдвинет тех, кто получит наибольшую поддержку жителей области на предварительном голосовании. В качестве кандидатов предварительного голосования «Единая Россия» готова рассматривать не только членов партии.

– Избрание открытой, всенародной формы предварительного голосования – это принципиальная позиция партии, – заявил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель регионального организационного комитета, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Да, мы самая многочисленная, самая деятельная политическая сила России, но при этом мы – часть страны, часть общества, часть народа. И, в отличие от многих других политических партий, в своем решении по отбору кандидатов на предстоящие выборы мы всегда опираемся на мнение людей. Мы открыты для всех активных, неравнодушных граждан, чувствующих свою ответственность за будущее города, области и страны, мы открыты для новых конструктивных идей.

Николай Юрьевич также сообщил, что оргкомитет готов принимать заявки, помогать с подачей документов, оперативно решать возникающие вопросы.

– Конечно, ждем участия уже знакомых, опытных, можно сказать – закаленных кандидатов, но и рассчитываем на появление новых лиц, активных, неравнодушных участников партийной процедуры, – отметил лидер тульских единороссов. – Для кандидатов-новичков предварительное голосование станет отличной школой, «боевым крещением», хорошим опытом избирательной борьбы. А для действующих депутатов это будет прекрасная возможность еще на предварительном этапе доказать свою профпригодность, отчитаться о своей работе перед избирателями.

Первым, кто подал пакет документов для регистрации в качестве участника предварительного партийного голосования в Тульской области, стал действующий депутат Государственной Думы Виктор Дзюба.

– Фактически кандидатам от «Единой России» предстоит пройти две избирательные кампании: сначала на предварительном голосовании, потом уже непосредственно на выборах. И каждый раз это будет серьезное, конкурентное испытание – абсолютно открытое голосование, с участием всех избирателей области, – подчеркнул Виктор Викторович. – Лично я к идее такого открытого голосования отношусь исключительно с одобрением. Знаете, это как в спорте: очень важно поддерживать форму, быть в тонусе. И кандидаты от «Единой России» подойдут к официальной избирательной кампании уже подготовленными, в отличной форме. Ну а самое главное – у них уже будет поддержка земляков, принявших участие в предварительном голосовании. Кандидатов «Единой России» выдвинут сами люди, а значит, именно наших кандидатов, прошедших всенародное предварительное голосование, и можно будет назвать по-настоящему народными.

И в общероссийский, и в региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования включены не только члены партии, в него также вошли беспартийные жители области, лидеры общественного мнения, активисты различных общественных организаций. Это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную открытость всего процесса отбора кандидатов, обеспечить объективный подход при рассмотрении всех вопросов на каждом этапе предварительного голосования. И первый из этих этапов официально стартовал сегодня.

Заявочная кампания проходит в помещении регионального исполкома партии по адресу: ул. Первомайская, 24 в рабочие дни с 11.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.48).