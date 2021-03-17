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От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека

От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека

По данному факту проводится проверка.

Сегодня, 17 марта, в Болохово произошло ЧП – от отравления угарным газом умерли три человека.

По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома №9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла сегодня на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.

В региональном комитете по данному факту проводится проверка. 

UPD. Уточнили, кто обнаружил тела погибших.

Сюжет: Гибель семьи от угарного газа в Болохово
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