От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека
По данному факту проводится проверка.
Сегодня, 17 марта, в Болохово произошло ЧП – от отравления угарным газом умерли три человека.
По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома №9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла сегодня на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.
В региональном комитете по данному факту проводится проверка.
UPD. Уточнили, кто обнаружил тела погибших.
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