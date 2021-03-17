От отравления угарным газом в Болохово умерли три человека

Сегодня, 17 марта, в Болохово произошло ЧП – от отравления угарным газом умерли три человека.

По предварительной информации, семья, проживающая в одной из квартир дома №9 по улице Советской вместе с бабушкой, не вышла сегодня на работу. После этого обеспокоенные коллеги вызвали МЧС, которые обнаружили трупы двух женщин и мужчины. У погибших осталась дочь.

В региональном комитете по данному факту проводится проверка.

UPD. Уточнили, кто обнаружил тела погибших.