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Тульские родители спорят: нужно ли учить иностранный язык в школе?

Тульские родители спорят: нужно ли учить иностранный язык в школе?

Одни считают, что школьникам достаточно изучения русского языка – пусть хоть его выучат, а другие уверены, что надо как можно раньше начинать учить иностранный.

Дискуссия развернулась в рамках прямого эфира, который сегодня провела министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. Руководитель ведомства в течение часа отвечала на вопросы родителей школьников, часть из которых касалась иностранных языков.

Так, Вадим Фурсов поинтересовался, зачем в пятом классе вводить обязательное изучение второго иностранного языка:

«У детей мозг и так переполнен информацией, правилами и русского языка, и английского. Им еще третьего языка не хватает учить в столь раннем возрасте!»

– Как учитель иностранного языка я смею вас заверить, что чем раньше человек начинает изучение иностранного языка, тем больше вероятность, что он его успешно освоит, и освоит в более короткие сроки. Память ребенка устроена иначе, чем у взрослого человека: она, как губка, впитывает информацию, в том числе и при изучении иностранных языков. Если же говорить в целом, то образовательная организация не может регламентировать – вводить или не вводить в пятом классе второй иностранный, изучение второго иностранного языка с пятого класса – это федеральный образовательный стандарт, единый на территории РФ. Без изучения второго иностранного языка не может быть выдан аттестат о среднем образовании.  

Противоположное мнение высказал Максим Чекмазов. Он предложил по аналогии со Швецией сделать английский язык одним из основных и начать изучать его с первого класса. 

«Зачем детей ограничивать только рамками нашей страны?» – спрашивает он.

А вот Александр Есипов уверен, что иностранные языки вообще не нужно изучать:

«Зачем нам вообще иностранные языки, если свой – русский – не знаем? Пусть уж лучше его иностранцы учат!»

– Основные предметы школьной программы определены госстандартами, разработанными Министерством образования РФ, и все образовательные учреждения обязаны соблюдать эти стандарты. Мы не говорим о том, что каждый ребенок обязан выучить иностранный язык на уровне профессионального переводчика и свободно общаться на нем. Если у ребенка есть склонность к изучению иностранных языков, то можно – и я это глубоко поддерживаю – в рамках допобразования начать изучать иностранный язык с первого класса, и даже в более раннем возрасте. Я считаю, что иностранный язык развивает логику, мышление и делает ребенка более открытым к новым знаниям. Сегодня у нас существуют самые различные (в том числе и дистанционные) возможности для получения образования.

А вы как считаете, с какого класса нужно учить иностранный язык в школе? И нужно ли это вообще?

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:11 +2
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