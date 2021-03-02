Дело об отчуждении депо на ул. Оборонной: ущерб «Тулгорэлектротранса» оценили в 61,3 млн рублей

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Советский районный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту мены территории депо на ул. Оборонной в Туле на территорию Центрального стадиона. После сделки спортивный объект вместе с территорией перешел в собственность города, а первый получило ООО «Сфера».

На скамью подсудимых попала бывший заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяна Силаева. Ей вменяют п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации, совершенных с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в результате действий Силаевой в 2014 году был заключен договор мены недвижимого имущества. Это привело к выбытию из оперативного управления МКП «Тулгорэлектротранс» имущества по адресу: Тула, ул. Оборонная, 102, и исключило возможность его безвозмездного использования предприятием для размещения и эксплуатации службы автобусного парка.

«Преступные действия подсудимой повлекли существенное нарушение прав и законных интересов МКП «Тулгорэлектротранс» и наступление тяжких последствий в виде причинения значительного материального ущерба предприятию в размере 61 307 364, 19 рублей и невозможности использования указанных денежных средств на цели деятельности МКП «Тулгорэлектротранс»», — сообщает пресс-служба УСД в Тульской области.

В заседании, которое состоялось 2 марта, подсудимая заявила, что не понимает сути обвинения. По ее словам, сделка проводилась на основании постановления главы администрации города Тулы Евгения Авилова, который имел возможность не согласиться и вернуть подготовленный ей проект на доработку или дополнительное согласование.

Кроме того, Силаева не понимает методику расчета ущерба, так как она исходит только из затрат МКП «Тулгорэлектротранс» на аренду, но при этом не учтены показатели, которые были бы при условии, что депо оставалось бы в оперативном управлении у МКП.

Также, по словам Силаевой, она намерена дать показания по обстоятельствам, которые имеют для нее значение, но не вошли в обвинительное заключение.