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В регионе разработан проект «Тульское долголетие»

В регионе разработан проект «Тульское долголетие»

Реализацию плана мероприятий «Тульское долголетие» обсудили 9 марта на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

Активный образ жизни, постоянное обучение и саморазвитие и внимание к своему здоровью – в этом секрет многих долгожителей всего мира. Именно эти пункты и легли в основу плана мероприятий «Тульское долголетие». 

Именно глава региона по­ставил в Послании на 2020 год задачу сформировать комплекс мер по увеличению продолжительности здоровой жизни и снижению смертности среди пожилых граждан. На прошлый год была запланирована масштабная работа с участием целого ряда органов власти, но в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий пришлось перенести на 2021 год.

– Для нашего региона создание условий для активного долголетия – ключевое направление. Необходимо усилить реализацию проекта «Тульское долголетие», как только позволит эпидемиологическая ситуация, – сказал Алексей Дюмин.

Заместитель правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала, что план «Тульское долголетие» утвержден для реализации до 2024 года. В центре его внимания – старшее поколение независимо от места жительства, общественной активности, потребности в помощи.

– Проект «Тульское долголетие» призван помочь старшему поколению вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации: укреплять здоровье, получать новые знания и навыки, участвовать в культурных и иных досуговых мероприятиях, – отметила Ольга Гремякова.

В регионе уже приступили к реализации проекта. Организованы школы здоровья для граждан, перенесших инсульт, а также на базе медучреждений – по профилактике падений и деменции.

Региональный министр здравоохранения Алексей Эрк доложил о функционировании областного гериатрического центра на базе госпиталя ветеранов войн и труда. Там создано 105 коек гериатрического профиля в пяти медучреждениях, переобучение прошли 27 врачей поликлиник и стационаров, а также 96 человек среднего медперсонала. Алексей Дюмин поручил продолжить эту работу.

Также глава региона отметил, что важно сохранять кадровый потенциал людей старшего поколения и применять их профессиональный опыт в экономике региона. По словам министра труда и соцзащиты Андрея Филиппова, в регионе трудовую деятельность продолжают 25% пенсионеров. С 2019 года в рамках национального проекта «Демография» 2,5 тысячи граждан старше 50 лет обучились новым профессиям. Из них 99,6% смогли найти работу.

Алексей Дюмин поручил Андрею Филиппову создать в Тульской области социально-оздоровительный центр для граждан старшего поколения. Эта работа будет находиться на контроле первого заместителя губернатора – председателя регионального правительства Валерия Шерина.

Глава региона отметил, что в период пандемии волонтеры помогают людям старшего поколения, и эта работа должна продолжаться. Но нельзя забывать и о развитии «серебряного волонтерства». Министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин сообщил, что у волонтеров старшего поколения есть возможность претендовать на федеральные и региональные гранты. В связи с ограничениями для людей 65+ активная работа в этом направлении была приостановлена, но уже в марте планируется утвердить план развития «серебряного волонтерства».

Алексей Дюмин отметил, что большой ресурс для реализации проекта активного долголетия есть у учреждений культуры и спорта. Министр спорта Андрей Журавлев сообщил, что в подведомственных ФОКах пенсионеры могут заниматься бесплатно, а в прочих – по льготным тарифам. В 2021 году запланировано 9 крупных спортивных мероприятий, в которых примут участие пожилые люди.

Активная реализация проекта «Тульское долголетие» начнется после снятия коронавирусных ограничений.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:23 −3
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