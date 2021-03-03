В Суворове осудят рыбака, моторная лодка которого покалечила женщину

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В Суворовский районный суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения на воде, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Из материалов уголовного дела следует, что в июле прошлого года обвиняемый двигался на моторной лодке по акватории Черепетского водохранилища и подплыл слишком близко к месту, где находились отдыхающие.

Из-за небрежности и невнимательности судовладелец столкнулся с находившейся в воде женщиной. Она получила многочисленные телесные повреждения, которые были признаны тяжкими. Мужчина находится под подпиской о невыезде и ожидает суда. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.