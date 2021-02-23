Где в Туле 24 февраля отключат электроэнергию

24 февраля в Туле специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

пр-т Ленина, 62/7,

ул. Первомайская, 9/133,

ул. Кирова, 25,

ул. Металлургов, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 52, 52-а, 54, 56, 72-а,

ул. Кутузова, 96, 98,

ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114,

ул. Макаренко, 8, 10, 12,

ул. Октябрьская, 33, 33-а, 35, 37, 39,

ул. Декабристов, 111−125 (нечётн.), 131−139 (нечётн.), 158, 164,

пер. Докучаева, 1−6,

пер. Комарова, 1−6,

пер. Мусоргского, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.),

пр-зд Вильямса, 1, 2,

ул. Н. Руднева, 34−46 (чётн.), 29, 33−47 (нечётн.),

1-й Городской пр-зд, 1−17,

ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27,

пер. Шевченко, 8, 9−15 (нечётн.),

ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 18, 5-а, 7,

п. Мясново: ул. Болотова, 70, 72; ул. Рогова, 14; ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а; 4-й пр-зд, 47, 64; ул. Кооперативная, 22,

ул. Болотова, 70, 72; ул. Рогова, 14; ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а; 4-й пр-зд, 47, 64; ул. Кооперативная, 22, п. Косая Гора: ул. Новая, 46−66 (нечётн.), 41−61 (чётн.); ул. Речная, 13−23; ул. Железнодорожная, 18−28, 28-а, 1; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87; п. Косая Гора: ул. Гагарина, 5, 5-а; ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Победы, 1; ул. Шмидта, 8-а; ул. Зелёная, 3-б.