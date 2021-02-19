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В Ефремове переодетый в женщину магазинный вор украл корзину продуктов: видео
Стоп-кадр из видео.

В Ефремове переодетый в женщину магазинный вор украл корзину продуктов: видео

Полицейские всё же смогли вычислить молодого человека.

Недавно в ефремовскую полицию поступило заявление о краже продуктов из супермаркета. Камера видеонаблюдения запечатлела, как фигура в женском пальто набирает корзину с товаром и потом мимо кассы выбегает на улицу. В ходе просмотра полицейские обратили внимание на походку и обувь воровки, после чего возникла версия, что это переодетый мужчина.
 
«Сотрудники полиции стали проверять лиц, склонных к кражам, и обнаружили местного жителя, обутого точно в такие же кроссовки и одетого в такие же брюки, что и фигура в женском пальто на видео. 21-летний подозреваемый признался, что он специально переоделся перед хищением, рассчитывая остаться неузнанным», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Молодого человека доставили в межмуниципальный отдел МВД России «Ефремовский» для разбирательства. Стражам порядка предстоит в том числе проверить подозреваемого на причастность к аналогичным кражам.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:50 +6
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Тульская областьЕфремов

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