Новый клип туляка Алексея Воробьева возглавил тренды YouTube

Фото: инстаграм Алексея Воробьева.

Премьера песни состоялась 14 февраля и за сутки набрала более миллиона просмотров.

Актер и певец Алексей Воробьев снял очередной видеохит: клип на новую песню «Не полюбит, как я». Премьера видео состоялась 14 февраля – в День всех влюбленных.

За сутки работа нашего земляка собрала более миллиона просмотров и взлетела на первое место в трендах YouTube.

Алексей Воробьев, как всегда, сам написал сценарий и выступил в роли режиссера.