новости
новости
Регистрация
Новый клип туляка Алексея Воробьева возглавил тренды YouTube
Фото: инстаграм Алексея Воробьева.

Новый клип туляка Алексея Воробьева возглавил тренды YouTube

Премьера песни состоялась 14 февраля и за сутки набрала более миллиона просмотров.

Актер и певец Алексей Воробьев снял очередной видеохит: клип на новую песню «Не полюбит, как я». Премьера видео состоялась 14 февраля – в День всех влюбленных.
 
За сутки работа нашего земляка собрала более миллиона просмотров и взлетела на первое место в трендах YouTube.
 
Алексей Воробьев, как всегда, сам написал сценарий и выступил в роли режиссера. 
 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:31 −7
Другие статьи по темам
Прочее
ТуламузыкаклипхитАлексей Воробьев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремове переодетый в женщину магазинный вор украл корзину продуктов: видео
В Ефремове переодетый в женщину магазинный вор украл корзину продуктов: видео
Три месяца от идеи до воплощения: «Ростелеком» поможет предпринимателям запустить социальный проект
Три месяца от идеи до воплощения: «Ростелеком» поможет предпринимателям запустить социальный проект
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.