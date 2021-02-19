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В Туле стартовал прием заявок на участие в IX областном детском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Тула — 2021»
«Мини Мистер Тула — 2019» Иван Рыбин и «Мини Мисс Тула — 2019» Полина Ризакулова.

В Туле стартовал прием заявок на участие в IX областном детском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Тула — 2021»

На фестивале элегантности и таланта ждут талантливых девочек и мальчиков от 4 до 16 лет, желающих заявить о себе на всероссийском и международном уровне.

Каждый год победители регионального отборочного тура достойно представляют наш регион в финале Всероссийского фестиваля, привозя в копилку города наивысшие награды и титулы.

Всем участникам тульского конкурса вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, драгоценной короной, именным кубком. Им предоставляется право участия во Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер России — 2022».

Организатором фестиваля выступает модельное агентство Gold Models. Положение, анкета-заявка на сайте агентства goldtula.ru.

Запись и уточняющие вопросы по тел.: 38-41-33, 8 (903) 840-41-33.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:31 −2
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