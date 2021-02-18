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Тулячка обворовывала мать своего любовника
Изображение Irina_kukuts с сайта Pixabay.

Тулячка обворовывала мать своего любовника

Женщина похитила кольца, цепочки и сережки.

Недавно в полицию обратилась 60-летняя тулячка. Женщина сообщила, что у нее из квартиры пропали семь колец, две цепочки и две пары сережек. В ходе работы по заявлению полицейские пришли к выводу, что к краже может быть причастен кто-то, кто имел возможность свободного доступа к имуществу.
 
«Эта версия в дальнейшем подтвердилась. Полицейские изобличили в хищении 34-летнюю сожительницу сына потерпевшей. Предположительно, она тайно забирала чужие вещи, когда оставалась одна в квартире», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемая призналась в содеянном, у нее было обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:41 +1
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