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В Тульской области сформировали сборную региона по смешанным единоборствам
Фото Федерации смешанного боевого единоборства (ММА).

В Тульской области сформировали сборную региона по смешанным единоборствам

Спортсмены представят нашу область на чемпионате ЦФО и первенстве России.

В Туле состоялись региональный чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования были приурочены к 80-летию обороны города.

В турнире приняли участие более 150 спортсменов в пяти возрастных категориях. Мужчины и женщины (старше 18 лет), а также юниоры (18−20 лет) выступали в чемпионате, в первенстве региона за медали боролись юноши в трех возрастных категориях (12−13, 14−15 и 16−17 лет).

Бойцы представили клуб боевых единоборств Элмана Сафарова, тульские спортивные клубы «Спирит», «Гладиатор», «Александр Невский» и «Хулиган», новомосковские клубы «Варяг» и Unity, венёвский «Геракл», «Самбо 94» из Узловой, Киреевскую детско-юношескую спортивную школу, клуб «Сотник» из Щёкино.

Победителями в своих возрастных категориях стали:

12−13 лет:

  • 32 кг — Филиппов Егор («Гладиатор»)
  • 36 кг — Ильязов Эльдар («Гладиатор»)
  • 40 кг — Величко Борис («Хулиган»)
  • 44 кг — Гаврюшин Илья («Гладиатор»)
  • 62 кг — Гиренок Павел («Варяг»)

14 — 15 лет:

  • 36 кг — Соловьев Артемий («Гладиатор»)
  • 40 кг — Абаджан Артем («Спирит»)
  • 44 кг — Нефедов Игорь (КБЕ Сафарова)
  • 48 кг — Костомаров Руслан («Самбо — 94»)
  • 52 кг — Кабанов Юрий («Самбо — 94»)
  • 57 кг — Седачев Геннадий («Гладиатор»)
  • 62 кг — Калашников Иван («Сотник»)
  • 67 кг — Магамадов Асхаб
  • 80 кг — Алдошин Артем («Хулиган»)

16 -17 лет:

  • 52 кг — Велимурадов Олег («Варяг»)
  • 57 кг — Голушко Руслан («Варяг»)
  • 61,2 кг — Пашаев Роман (КБЕ Сафарова)
  • 65,8 кг — Аветисян Вагром (ЦДДМ)
  • 70,3 кг — Череповский Ринат («Сотник»)
  • 77,1 кг — Душаков Илья («Хулиган»)
  • 84 кг — Усоян Темур (ЦДДМ)

18−20 лет:

  • 52,2 кг — Малютин Кирилл (КБЕ Сафарова)
  • 56,7 кг — Гаджиев Рамин («Спирит»)
  • 61,2 кг — Поляков Сергей (Киреевская ДЮСШ)
  • 65,8 кг — Геворкян Максим («Юнити»)
  • 70,3 кг — Старков Илья («Гладиатор»)
  • 77,1 кг — Емельянов Ярослав («Варяг»)
  • 83,9 кг — Лаврухин Владимир («Гладиатор»)
  • 93 кг — Котов Даниил (КБЕ Сафарова)
  • 120,2 кг — Овсянников Никита («Варяг»)
  • 120,2 + кг — Амоян Юрий (ЦДДМ)

Мужчины 18+:

  • 61,2 кг — Махмудов Имамали («Спирит»)
  • 65,8 кг — Козлов Сергей («Спирит»)
  • 70,3 кг — Никитин Илья («Гладиатор»)
  • 77,1 кг — Искандаров Шариф («Спирит»)

Женщины 18+:

  • 52,2 кг — Найденова Диана («Юнити»)
  • 56,7 кг — Балдина Полина («Варяг»)
  • 61,2 кг — Бирюкова Анна («Спирит»).

Как сообщает Федерация смешанного боевого единоборства, по итогам соревнований предварительно сформирована сборная региона, которая выступит на чемпионате ЦФО с 5 по 8 марта, первенстве России среди юниоров 16 и 19 апреля, первенстве России 7 и 9 мая.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:09 +2
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