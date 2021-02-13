В Туле полицейский подделал протокол
Сейчас старший участковый дожидается суда. Ему грозит до 4 месяцев ареста.
В Ленинском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении полицейского, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.
По предварительной информации, обвиняемый, являясь старшим участковым уполномоченным полиции, подделал доказательства по административному делу и вписал туда ложные данные не только о дате, месте и событии правонарушения, но и о лице, его совершившем.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде штрафа от 150 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.
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