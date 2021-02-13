В Туле полицейский подделал протокол

В Ленинском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении полицейского, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

По предварительной информации, обвиняемый, являясь старшим участковым уполномоченным полиции, подделал доказательства по административному делу и вписал туда ложные данные не только о дате, месте и событии правонарушения, но и о лице, его совершившем.