Тульские госавтоинспекторы массово проверят водителей на трезвость
Профилактические рейды пройдут вечером в субботу, 13 февраля.
В Пролетарском районе Тулы пройдёт масштабный рейд по пресечению пьяного вождения – в субботу, с 21.00 до 23.00 сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле проведут массовые проверки водителей.
Полицейские напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.
Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры:
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Номер для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.