Тульские госавтоинспекторы массово проверят водителей на трезвость

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В Пролетарском районе Тулы пройдёт масштабный рейд по пресечению пьяного вождения – в субботу, с 21.00 до 23.00 сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле проведут массовые проверки водителей.

Полицейские напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры: