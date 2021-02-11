В Новомосковске мужчину оштрафовали за одиночный пикет

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23 января в 14.00 гражданин вышел на площадь с плакатом, привлекая общественное внимание, говорится в решении суда.

В Новомосковске городским судом рассмотрено административное дело в отношении 34-летнего местного жителя.

Судом установлено, что 23 января в 14.00 гражданин вышел на площадь в Новомосковске с плакатом в руках и «провел мероприятие в форме одиночного пикетирования, привлекая внимание людей». Тем самым он нарушил Указ губернатора Тульской области и правила поведения в период возникновения угрозы распространения COVID-19.

Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.