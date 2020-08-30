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В Туле участкового уволили после того, как коллега обвинила его в изнасиловании

В Туле участкового уволили после того, как коллега обвинила его в изнасиловании

В областном УМВД по факту случившегося проведена служебная проверка.

В УМВД России по Тульской области проведена служебная проверка по факту противоправного деяния, совершённого сотрудником ОП «Зареченский».

Напомним, 27-летний участковый уполномоченный был задержан 28 августа за надругательство над своей коллегой – капитаном из отдела дознания. По результатам проверки принято решение об увольнении полицейского со службы по отрицательным основаниям. Кроме того, его действиям будет дана правовая оценка.

Также по результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава.

По информации источника Myslo, причиной случившегося стала ревность – ранее задержанный и потерпевшая сожительствовали, но незадолго до инцидента расстались.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:00 +8
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