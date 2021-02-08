Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В Рязанской области в ДТП с участием водителя из Тулы пострадали четыре человека
Автоавария случилась в Михайловском районе.
Днем 7 февраля на 240-м км автодороги «Золотое кольцо» в Михайловском районе Рязанской области произошло серьезное ДТП. Неподалеку от села Пушкари столкнулись Audi A6 под управлением 47-летнего жителя Захаровского района и Ford Focus, за рулем которого находился 26-летний туляк.
«В результате происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля Ford Focus в возрасте 32, 31 и 24 лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По предварительной информации, причиной автоаварии стало то, что водитель Audi не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с рулевым управлением.
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