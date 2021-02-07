«Тулица» всухую разгромила «Динамо-Метар» из Челябинска

6 февраля в Туле в матче 22 тура женской волейбольной Суперлиги команда «Тулица» встретилась с «Динамо-Метар» из Челябинска.

Игра прошла в спортивном комплексе «Новое поколение». Тульские волейболистки одержали победу со счётом 3:0.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков.

«"Тулица" в очередной раз порадовала болельщиков яркой победой. Уверен, что впереди команду ждет еще много успешных игр. Желаю удачи в предстоящих матчах этого сезона. Так держать!», — сказал Алексей Дюмин.

Уже 13 февраля Тулица встретится с «Енисеем» из Красноярска.