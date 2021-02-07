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Два подростка в Туле украли у пенсионера печку

Два подростка в Туле украли у пенсионера печку

Дачную кражу удалось быстро раскрыть.

В Туле сотрудники полиции устанавливают обстоятельства кражи. Жертвой незаконного деяния стал 60-летний местный житель. На его садовый участок, расположенный на окраине Тулы, проникли неизвестные и стащили металлическую печку.

В ходе проведённых мероприятий полицейские выяснили, что к краже могут быть причастны двое несовершеннолетних 16 и 17 лет. Эта версия получила подтверждение.

По предварительным данным, они эту печь украли, чтобы потом сдать на металлолом. Похищенное обнаружено и изъято. Подозреваемые признались в содеянном. Сейчас в полиции выясняют все детали их противоправной деятельности.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:19 +2
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