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«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем»
Фото пресс-службы ФК «Арсенал».

«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем»

Впервые за зиму арсенальцы оказались в роли отыгрывающихся.

В самом начале встречи боснийцы провели атаку правым флангом, последовал заброс в штрафную, где никто не закрыл Соузу. Бразилец оказался в гордом одиночестве на дальней штанге – 0:1.

Вскоре оружейники восстановили равновесие. Недавний новичок команды Коновалов вновь стал соавтором гола. Полузащитник сделал отменный пас от углового флажка в штрафную «Вележа», где первым на мяче оказался Панченко. Кирилл мощно пробил головой – 1:1.

«Арсенал» взял мяч под контроль. В середине тайма отличный шанс появился у Эванса Кангвы. Ломовицкий разогнал атаку с центра поля и покатил на замбийца. Кангва вошел в штрафную, пробил, но голкипер своевременно вышел из ворот и отразил сложный мяч.

До перерыва команда Дмитрия Парфенова вышла вперед. Луценко заставил ошибиться вратаря, и тот выбил мяч точно на Эванса. Кангва-старший отблагодарил за «подарок» – 2:1.

После перерыва ход встречи не изменился. На поле было много жесткой борьбы: на 55-й минуте игрок «Вележа» грубо сыграл против Рассказова, а затем еще и наступил на ногу нашему защитнику. Началась потасовка, которую, к счастью, сами игроки и потушили.

И тут забил «Вележ». Вехабович с острого угла вонзил мяч под перекладину ворот Левашова – 2:2.

«Перестрелка» продолжалась. На 81-й минуте Ломовицкий заработал стандарт прямо на углу штрафной. Кингс идеально исполнил подачу, а Бурлак здорово сыграл на «втором этаже» - 3:2.

Казалось, оружейники добьются пятой подряд зимней победы, но тут как гром среди ясного турецкого неба случился третий гол команды из Мостара. На последней минуте наша оборона не усмотрела за Овчиной: нападающий мощным ударом с близкого расстояния установил итог богатого на события спарринга – 3:3.

«Арсенал» качественно провел очередной этап подготовки и в воскресенье отправляется в морозную Россию на небольшую передышку, чтобы уже 11 февраля снова вернуться в Белек. А первый официальный матч года – кубковый с «Зенитом» – все ближе…

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«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 1
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 2
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 3
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 4
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 5
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 6
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 7
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 8
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 9
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 10
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 11
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 12
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 13
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 14
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 15
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 16
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 17
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 18
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 19
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 20
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 21
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 22
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 23
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 24
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 25
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 26
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 27
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 28
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 29
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 30
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 31
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 32
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 33
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 34
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 35
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 36
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 37
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 38
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 39
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 40
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 41
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 42
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 43
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 44
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 45
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 46
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 47
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 48
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 49
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 50
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 51
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 52
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 53
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 54
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 55
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 56
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 57
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 58
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 59
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 60
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 61
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 62
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 63
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 64
«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем», Фото: 65
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:06 0
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