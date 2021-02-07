«Арсенал» завершил второй тренировочный сбор в Турции ничьей с боснийским «Вележем»

Фото пресс-службы ФК «Арсенал».

В самом начале встречи боснийцы провели атаку правым флангом, последовал заброс в штрафную, где никто не закрыл Соузу. Бразилец оказался в гордом одиночестве на дальней штанге – 0:1.

Вскоре оружейники восстановили равновесие. Недавний новичок команды Коновалов вновь стал соавтором гола. Полузащитник сделал отменный пас от углового флажка в штрафную «Вележа», где первым на мяче оказался Панченко. Кирилл мощно пробил головой – 1:1.

«Арсенал» взял мяч под контроль. В середине тайма отличный шанс появился у Эванса Кангвы. Ломовицкий разогнал атаку с центра поля и покатил на замбийца. Кангва вошел в штрафную, пробил, но голкипер своевременно вышел из ворот и отразил сложный мяч.

До перерыва команда Дмитрия Парфенова вышла вперед. Луценко заставил ошибиться вратаря, и тот выбил мяч точно на Эванса. Кангва-старший отблагодарил за «подарок» – 2:1.

После перерыва ход встречи не изменился. На поле было много жесткой борьбы: на 55-й минуте игрок «Вележа» грубо сыграл против Рассказова, а затем еще и наступил на ногу нашему защитнику. Началась потасовка, которую, к счастью, сами игроки и потушили.

И тут забил «Вележ». Вехабович с острого угла вонзил мяч под перекладину ворот Левашова – 2:2.

«Перестрелка» продолжалась. На 81-й минуте Ломовицкий заработал стандарт прямо на углу штрафной. Кингс идеально исполнил подачу, а Бурлак здорово сыграл на «втором этаже» - 3:2.

Казалось, оружейники добьются пятой подряд зимней победы, но тут как гром среди ясного турецкого неба случился третий гол команды из Мостара. На последней минуте наша оборона не усмотрела за Овчиной: нападающий мощным ударом с близкого расстояния установил итог богатого на события спарринга – 3:3.

«Арсенал» качественно провел очередной этап подготовки и в воскресенье отправляется в морозную Россию на небольшую передышку, чтобы уже 11 февраля снова вернуться в Белек. А первый официальный матч года – кубковый с «Зенитом» – все ближе…